Онлайн-школа английского Skyeng объявила о запуске двух зарубежных проектов: расширения для Google Chrome Subtly для жителей США, которое позволяет переводить слова из субтитров в фильмах на Netflix на девять языков мира и мобильное приложение Aword, тренажер для запоминания английских слов.
Сервис Subtly ориентирован прежде всего на жителей США, которые активно пользуются Netflix и пока ещё учат английский язык. По данным Института Миграции США, в 2015 году более 25 млн жителей США не владели английским на достаточном для профессиональной деятельности уровне. Sutly работает для всех фильмов и сериалов Netflix, где есть встроенные английские субтитры. Со временем Subtly будет работать и в других популярных сервисах (Amazon Prime, HBO Now, Hulu и проч.). В России аналогичный продукт, Vimbox субтитры, работает для фильмов на Amediateka, Netflix и Amazon Prime.
Приложение Aword появилось в Apple Store Мексики и Аргентины.
Латинская Америка — один из самых интересных рынков в мире с точки зрения спроса на изучение английского языка. Здесь активно растет проникновение мобильных технологий, идет развитие цифрового образования, государства все более активно внедряют новые стандарты по уровню изучения английского языка. Как результат, рынок цифровых продуктов для изучения английского растет на 20−50% в год (данные Ambient Insight). British Council оценивает потенциальный рынок для онлайн-обучения английскому в Мексике в 5,6 млн человек, в Аргентине — 2,5 млн, — говорит Алексей Новиков, руководитель мобильного маркетинга Skyeng.
Добавить Нет комментариев