Онлайн-школа английского Skyeng объявила о запуске двух зарубежных проектов: расширения для Google Chrome Subtly для жителей США, которое позволяет переводить слова из субтитров в фильмах на Netflix на девять языков мира и мобильное приложение Aword, тренажер для запоминания английских слов.

Сервис Subtly ориентирован прежде всего на жителей США, которые активно пользуются Netflix и пока ещё учат английский язык. По данным Института Миграции США, в 2015 году более 25 млн жителей США не владели английским на достаточном для профессиональной деятельности уровне. Sutly работает для всех фильмов и сериалов Netflix, где есть встроенные английские субтитры. Со временем Subtly будет работать и в других популярных сервисах (Amazon Prime, HBO Now, Hulu и проч.). В России аналогичный продукт, Vimbox субтитры, работает для фильмов на Amediateka, Netflix и Amazon Prime.

Приложение Aword появилось в Apple Store Мексики и Аргентины.