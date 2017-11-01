Компания ID Finance (бренд MoneyMan) объявила о запуске сервиса онлайн-кредитования в Мексике. Ранее компания уже начала операции в Бразилии.По данным Всемирного банка в Мексике проживает более 127 миллионов человек при этом 61% взрослого населения не имеют доступа к банковскому кредитованию. По оценке Pew Research Centre, к концу 2021 года в Мексике будет насчитываться 91,6 млн активных пользователей Интернета, а к 2022 году 75,4 млн жителей будут пользоваться смартфонами.

Латинская Америка становится одной из самых перспективных площадок для финансово-технологических компаний, пояснили в компании. В 2015 году доля финтех индустрии составила почти 30% венчурных инвестиций в IT-сектор, увеличившись до 55% в 2016 году. По оценкам Goldman Sachs доходность, например, бразильского сектора финансовых технологий в течение ближайших десяти лет составит не менее $24 млрд. По мнению экспертов стартап-акселератора Finnovista финтех-компании смогут занять 30% мексиканского банковского рынка в следующие десять лет.