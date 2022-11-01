Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства. Два юрлица киносети («Синема парк» и «Райзинг стар медиа») 26 октября обратились с заявлением о понуждении IMAX «к исполнению обязанности в натуре» (сделать то, что прописано в договоре, а не платить отступные), следует из определений Арбитражного суда Москвы. Иски оставлены без движения по формальным причинам. В августе гендиректор киносети «Формула кино» и «Синема парк» Алексей Васясин говорил РБК, что киносеть намерена через суд добиваться от IMAX соблюдения условий контракта, если та не возобновит работу до конца года. IMAX запретила показывать кино в своем формате, хотя оборудование и принадлежит самим прокатчикам.

IMAX ежедневно и удаленно обновляет киносистемы, это происходит перед первым сеансом во время подстройки картинки и звука, рассказал председатель АВК Алексей Воронков. Он добавил, что ключи, необходимые для проката фильмов в формат IMAX, выпускает только сама компания. По мнению господина Воронкова, судящиеся с IMAX киносети рассчитывают на возвращение мирового кинобизнеса в страну: «Таких отношений, как раньше, уже не будет. Если вдруг через пять-десять лет кинокомпании решат вновь начать работу в России, решение суда по делу IMAX будет козырем для кинотеатров». Во внесудебном порядке изменить ситуацию невозможно, полагает он, так как IMAX «никогда не признают, что о чем-то договорились с российскими компаниями».