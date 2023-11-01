Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. В их числе, например, продукты IBM, Dell, VMware. Организация направила письма председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Совет федерации. В письме отмечается, что сейчас «инициировать преследование правоохранительными органами вправе сами разработчики — те самые покинувшие Россию IT-гиганты». В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский софт. «Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности»,— говорится в письме.

Среди тех, кто использует иностранный софт, ОПИ называет «Ростелеком», Tele2, Сбербанк, МТС и других, а в качестве примеров называются программы Cisco, Dell, Nvidia и других. В ответе Совета федерации на обращение ОПИ от 11 октября отмечается, что «к 2027 году российский рынок будет иметь достаточное количество необходимого ПО, а к 2030 году оно будет способно почти полностью заменить иностранные решения». Также в письме говорится, что есть «необходимость разработки и принятия взвешенных мер, которые обеспечивали бы надлежащий уровень защиты добросовестных российских пользователей и вместе с тем не замедляли бы процесс импортозамещения». Мораторий должен охватывать только тех пользователей, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО, отмечается в письме Совета федерации. Практика привлечения к ответственности за использование ПО без лицензии довольно обширна, говорит управляющий партнер Seven Hills Legal Юлия Гуриева: «Так, до последнего времени очень активно защищали свои права правообладатели программных продуктов Adobe, Corel Draw, AutoCAD и Microsoft». В 2022 году, по ее словам, активность иностранных правообладателей по защите своих авторских прав в России заметно снизилась. «Однако это не значит, что использовать иностранное ПО в России без лицензии стало безопасным. Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями в РФ»,— отмечает юрист.