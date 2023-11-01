«Общественная потребительская инициатива» просит не наказывать за использование иностранного софта без лицензий


Организация по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива»  просит правительство ввести временный мораторий на административную ответственность за использование софта зарубежных компаний, которые ушли из России. В их числе, например, продукты IBM, Dell, VMware. Организация направила письма председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и в Совет федерации.  В письме отмечается, что сейчас «инициировать преследование правоохранительными органами вправе сами разработчики — те самые покинувшие Россию IT-гиганты». В ОПИ отмечают, что из-за долгосрочного планирования закупок госкомпании и корпоративные организации не могут быстро перейти на российский софт. «Для банков, операторов связи и других непрерывно действующих организаций смена IT-платформы означает не только кратный рост капитальных затрат, который найдет неизбежное отражение в ценах для конечных потребителей, но и резкое снижение функциональности»,— говорится в письме.

Среди тех, кто использует иностранный софт, ОПИ называет «Ростелеком», Tele2, Сбербанк, МТС и других, а в качестве примеров называются программы Cisco, Dell, Nvidia и других. В ответе Совета федерации на обращение ОПИ от 11 октября отмечается, что «к 2027 году российский рынок будет иметь достаточное количество необходимого ПО, а к 2030 году оно будет способно почти полностью заменить иностранные решения». Также в письме говорится, что есть «необходимость разработки и принятия взвешенных мер, которые обеспечивали бы надлежащий уровень защиты добросовестных российских пользователей и вместе с тем не замедляли бы процесс импортозамещения». Мораторий должен охватывать только тех пользователей, которые ранее правомерно приобрели соответствующие лицензии на иностранное ПО, отмечается в письме Совета федерации. Практика привлечения к ответственности за использование ПО без лицензии довольно обширна, говорит управляющий партнер Seven Hills Legal Юлия Гуриева: «Так, до последнего времени очень активно защищали свои права правообладатели программных продуктов Adobe, Corel Draw, AutoCAD и Microsoft». В 2022 году, по ее словам, активность иностранных правообладателей по защите своих авторских прав в России заметно снизилась. «Однако это не значит, что использовать иностранное ПО в России без лицензии стало безопасным. Часть правообладателей все еще продолжает свою работу по борьбе с нарушениями в РФ»,— отмечает юрист.

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