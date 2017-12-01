Глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко и руководитель Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Сергей Гребенников согласились с предложением Алексея Гореславского (курирует интернет в Администрации Президента) и больше не будут настаивать на назначении главой Института Развития Интернета (ИРИ) юриста РОЦИТ Максима Буянова. Соучредители ИРИ уже голосовали «за» Буянова, но против его назначения выступил другой основатель института — советник Президента России по вопросам интернета Герман Клименко, сообщил CNews.

Главы РАЭК и РОЦИТ согласились, что руководить Институтом Развития Интернета мог бы экс-президент Медиа-коммуникационного союза Сергей Петров.

ИРИ образован образован в 2015 г. учредителями института выступили РАЭК , РОЦИТ , МКС , Фонд развития интернет-инициатив ( ФРИИ) и Герман Клименко. Директор института выбирается двумя тремя голосов.

Медиа-коммуникационный союз (МКС) на один год старше Института Развития Интернета. МКС, куда входят представители операторов связи, правообладателей, вещателей и крупных сейлз-хаусов, создан в начале 2014. Известность получили усилия МКС по развитию законодательного регулирования Рунета — часть инициатив МКС стала законами РФ.

Союз занимался защитой рынка от HBO, ABC, Netflix; «налогом на Google» (НДС для иностранцев введён); пробовал законодательно описать фильтрацию UDP (протокол популярен, в частности, для распространения торрентов). В 2016 МКС предложил мессенджерам и почтовым сервисам заключать договоры с операторами связи, идентифицировать пользователей и самостоятельно пресекать распространение незаконной информации (похожий закон появился). Ещё одно предложение МКС ставшее законом: запрет для онлайн-кинотеатров вести предвыборную агитацию и иметь иностранных акционеров. По сведениям источников «Ведомостей» МКС принял участие в работе над запретом доступа к тем VPN, что позволяют пользователям читать сайты с запрещенным российскими властями контентом (сейчас и эта инициатива — закон).