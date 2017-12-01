С 1 декабря Яндекс.Такси расширили на всю Россию программу страхования — все пассажиры в машине и водитель застрахованы на 2 млн руб. каждый. Партнерами страховой программы Яндекс.Такси стали «ВТБ Страхование», Allianz и «Ингосстрах», уточнили РБК.

Первым страховку для пассажиров в России запустил сервис личных водителей Wheely — 11 сентября. Uber (в ближайшем будущем российское подразделение компании будет частью Яндекс.Такси) начал тесты 19 сентября, но только в Казани. Яндекс.Такси и их конкуренты из «Максим» одновременно запустили страхование пассажиров в начале октября. «Максим» — сразу во всех 204 городах своей работы, Яндекс.Такси, в тестовом режиме охватывал страховками 11 регионов России, но с первого декабря — охватил всю страну.

До запуска страхования, в случае ДТП, сервисы регулярно попадали в неприятные истории. Так москвичка Елена Гращенкова, пострадавшая во время поездки на Яндекс.Такси, обратилась в суд и потребовала компенсацию. Сейчас Гращенкова рассчитывает отсудить у Яндекс.Такси 65 миллионов рублей. Очередное заседание по её иску 10 января 2018 года.