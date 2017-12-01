Бывший глава «Одноклассников» и вице-президент Mail.ru Group по социальным сетям Илья Широков оказался основателем новой интернет-площадки Joom, рассказали РБК три источника на рынке интернет-ритейла. По оценке главы АКИТ Алексея Федорова, маркетплейс Широкова сейчас занимает второе место среди продавцов товаров из Китая после AliExpress. AliExpress ввозит в Россию около 1 млн посылок в день, а Joom — около 25 000.

В октябре стало известно, что Mail.ru Group запустила свой маркетплейс Pandao, который предлагает доставку товаров напрямую от китайских поставщиков. А в августе китайский логистический оператор занял специальные подразделы в Яндекс.Маркете и «Юлмарте».