Бывший глава «Одноклассников» и вице-президент Mail.ru Group по социальным сетям Илья Широков оказался основателем новой интернет-площадки Joom, рассказали РБК три источника на рынке интернет-ритейла. По оценке главы АКИТ Алексея Федорова, маркетплейс Широкова сейчас занимает второе место среди продавцов товаров из Китая после AliExpress. AliExpress ввозит в Россию около 1 млн посылок в день, а Joom — около 25 000.
В октябре стало известно, что Mail.ru Group запустила свой маркетплейс Pandao, который предлагает доставку товаров напрямую от китайских поставщиков. А в августе китайский логистический оператор занял специальные подразделы в Яндекс.Маркете и «Юлмарте».
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Подтверждение того что у алиэкспресса по сути ничего особенного кроме китайского барахла и нет, только ценой и давит, если за год какой то российский Joom уже второе место после алиэкспресса имеет.
Если отменить российским интернет-магазинам НДС, пошлины, налог на прибыль, сертификацию, никто бы и не знал про этот алиэкспресс, все тоже самое и по таким же ценам было бы и у нас.
и что интересно, с каким пафосом выходил на рынок РФ jd.com, а тут его уже какой то Joom обогнал без лишнего шума и пыли.