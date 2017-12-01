Самым скачиваемым приложением в магазине Google Play по данным Google в 2017 году стал сервис для прямых трансляций VK Live соцсети «ВКонтакте». На втором месте еще одно приложение, принадлежащее Mail.ru Group — сервис для поиска попутчиков Beepcar, на четвертом месте — принадлежащий MRG сервис для заказа товаров из Китая Pandao. В пятёрку лидеров также вошли приложения для наложения масок на фото — FaceApp и Face Warp 2.

В 2016 году самым скачиваемым в российском Google Play стал сервис «Поменяй лицо 2» от независимого разработчика Scoompa. Также в топ приложений вошел сервис MSQRD, купленный Facebook. Никаких сервисов от крупных российских интернет-холдингов в топе не было.