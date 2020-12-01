Сервис бесплатных частных объявлений от Яндекса заработал на отдельном домене o.yandex.ru (мобильные приложения выходят на днях), а у ВКонтакте появился отдельный раздел «Объявления», синхронизируемый с «Юлой».
Яндекс.Объявления используют знания о товарах, накопленные Маркетом. За счёт этого поиск можно вести по множеству параметров. Ещё одна особенность сервиса — показатель активности на Яндексе у продавца и покупателя. Он рассчитывается автоматически и помогает принять решение о сделке. Чем дольше человек пользуется Яндексом, чем активнее он взаимодействует с разными сервисами, тем выше показатель. К объявлениям, которые показались интересными, можно добавлять личные заметки: например, «Продавец готов встретиться в выходные». Заметку не увидят другие пользователи, она доступна только её автору.
Продавцам на Яндекс.Объявлениях необязательно указывать номер телефона. Общаться с покупателем можно в мессенджере — его не требуется устанавливать специально, он есть у всех, кто пользуется поиском Яндекса. В будущем мессенджер будет проверять ссылки, которыми обмениваются покупатель и продавец, и предупреждать о подозрительных действиях.
Mail.ru Group интегрировала ВКонтакте с сервисом объявлений «Юла»: теперь пользователь может разместить объявление на одной из площадок, и оно появится на второй. Переписываться покупатель с продавцом смогут как находясь на одной площадке, так и на разных.
Также продавец может разместить своё предложение в релевантных сообществах в VK, которые включили опцию «Объявления» в настройках, — например, чтобы рассказать о товаре людям из конкретного города или с конкретными интересами. Раздел «Объявления» уже настроили 4000 сообществ с суммарной аудиторией 26 миллионов пользователей.
Для администраторов сообществ нововведение станет простым способом регулярно получать готовый контент: объявления выглядят как предложенные пользователями записи, к которым прикреплена карточка с информацией о товаре. Администратор может и отказать в размещении, выбирая только интересные для подписчиков материалы.
Товары сообществ уже отображаются в ленте «Маркет» в десктопной версии ВКонтакте и мобильных приложениях. «Маркет» появился в сентябре этого года. Товары сообществ добавляются в него автоматически, «преимущество в поиске получают магазины с онлайн-оплатой, доставкой заказов и верификацией».
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Я, всё же, не понимаю, в чём особенность «Яндекса»
Рейтинги продавцов есть везде
Механизмы сделки «эскроу» через почту и боксберри реализуются.
(да даже через Яндекс.Такси)
Понятно, что недостаток Авито и Юлы заключается в том, что деньги от их прибыли достаются не Яндексу, но какое value на этот рынок приносит — тоже непонятно.
При этом «Яндекс» постепенно баланс между коммерческой и некоммерческой выдачей смещает в сторону коммерческой уже давно, и value его как поисковика по информации, а не по тому где что купить, неуклонно падает
Будет падать и сейчас. Ради чего — понятно не очень.
В продукты на базе ВК не вижу особого смысла — охват уже (мамочки и барахолка с района).
У Яндекса хорошо пошли Недвижимость, Авто, Услуги и слабовато Работа. Попытка загнать под одну крышу все сервисы выглядит логично + колдунщики пригодятся. Конкуренты продолжат вой, но их не услышат. Больше вопросов, почему так долго раскачивались. Авито и Юла рискуют потерять часть доходов через год-два. Когда запускали Юлу, мы тоже все улыбались, а проект выстоял на долгих инвестициях и вливаниях в маркетинг. В Рунете огромное количество похороненных досок. Есть надежды, что Яндекс не станет очередным irr.ru