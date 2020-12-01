ВЦИОМ выяснил, что 45% опрошенных откажутся от использования сервиса, если он предварительно потребует согласие на обработку персональных данных. При этом 59% знают о том, что данные могут быть переданы третьим сторонам, и 70% (из всех) относятся к этому отрицательно, 58% склоняются к мысли, что использование данных третьими сторонами может нести им угрозы.

Опрос выглядит проведённым в поддержку недавних законодательных инициатив: 67% участников положительно отнеслись к законопроекту, дающему гражданам право по упрощенной схеме отзывать согласие на использование персональных данных. После запроса сервис должен удалить данные в течение трёх дней. За увеличение штрафов за неправильную обработку персональных данных выступили 58%. Результатами опроса поделился у себя в блоге депутат Горелкин, один из авторов законопроекта об определении и защите «общедоступных персональных данных».

Большинство участников опроса считают, что они изучают «подробные условия использования интернет-сервиса», чтобы ознакомиться с условиями обработки своих данных (13% читают внимательно, а 47% -- бегло). Более чем половине интересно, как сервисы используют данные. 17% россиян вообще не пользуются интернетом.