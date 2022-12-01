Промышленным предприятиям придется переводить свои системы управления на платформу ОС «Аврора». Такая задача включена в дорожную карту «Новое общесистемное программное обеспечение», заявил 24 ноября директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий Илья Массух на круглом столе в Совете Федерации. По словам Массуха, сейчас разрабатываются две дорожные карты – «Новое индустриальное ПО» и «Новое общесистемное ПО». «Новое общесистемное ПО» нацелено на более широкий класс – это и ОС, и базы данных, там сохранится блок интернет-коммуникаций и интернет-технологий, – заявил Массух. – «Новое индустриальное ПО» – это развитие инициативы премьера по созданию в каждом из 23 классов промышленного ПО полноценных отечественных аналогов инженерного ПО, в том числе софта станков, АСУ ТП и проч. На первом этапе будут привлечены «Росатом» и «Ростех». «Сейчас мы зависим от Android и iOS с точки зрения применения мобильных устройств как в повседневной жизни, так и на предприятиях, – сказал Массух, говоря о содержании дорожной карты «Новое общесистемное ПО». – Существует отечественная ОС «Аврора», и стоит задача по переходу промышленности к системе управления предприятием решении, построенном на данной платформе, так как она более устойчива и не подвержена внешним факторам с точки зрения обслуживания, обновлений и т. д.».

Топ-менеджер одной из госкорпораций подтвердил, что задача разработки под «Аврору» специального ПО для использования на промпредприятиях стоит, но на горизонте 2–3 лет. Пока что такого ПО практически нет, а в основном планшеты на предприятиях работают на ОС Astra Linux, знает он. Такие устройства используются, например, удаленными обходчиками на объектах «Россетей», операторами оборудования в машиностроении и приборостроении, в строительстве, продолжает собеседник. Планшеты размещаются на станочном оборудовании, для организации автоматизированных рабочих мест операторов на машиностроительных предприятиях в ходе внедрения системы мониторинга оборудования, в кабинах водителей на горнодобывающих предприятиях для организации автоматизированной системы диспетчеризации горных работ, объясняет директор по стратегическим проектам ГК «Цифра» Павел Федосов.