Структура «Вымпелкома», через которую оператор осуществляет венчурные инвестиции, стала совладельцем сервиса подготовки к экзаменам «Новая школа». Оператор приобрел 16,4% в ООО «Новая школа» — владельце одноименного сервиса онлайн-подготовки к государственным экзаменам (ЕГЭ и ОГЭ). ООО «Новая школа» создано в декабре 2021 года и получило лицензию на образовательную деятельность в июне 2022 года. Самые старые записи образовательных вебинаров, сохранившиеся в соцсетях проекта, опубликованы 2019 годом. В феврале 2023 года сооснователь компании Тимур Сафин в интервью TAdviser заявлял, что сервис привлек 67 млн руб. инвестиций; состав инвесторов не раскрывался.

Венчурная структура «Вымпелкома» уже входила в edtech-проекты: так, в ноябре компания объявила о приобретении 12% платформы корпоративного обучения Kampus. В марте 2023 года представители оператора в ходе питчинг-сессии встречались с образовательными стартапами, преимущественно корпоративного профиля (Edwica, Solvery, SkyTrainer). Рынок образовательных сервисов по итогам третьего квартала увеличился на 38% год к году, при этом сектор детского образования растет быстрее, чем сектор взрослого, отмечало агентство Smart Ranking.