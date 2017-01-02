Российский сервис для поиска городских курсов CourseBurg.ru провёл анализ массовых курсов онлайн-образования. Для анализа были собраны данные по всем активным курсам на начало учебного сезона и тем курсам, начало которых было анонсировано до 30 октября. Данные собирались с крупнейших российских и иностранных площадок, где доступны массовые онлайн-курсы на русском языке или подготовленные российскими авторами на других языках. В рейтинг не вошли закрытые площадки и записи лекций, выложенные несколько нет назад. Всего в исследовании были использованы данные по 420 курсам, 76 авторам курсов (вузы и компании) с 5 площадок, где есть курсы на русском языке.

Первенство по количеству курсов среди городов выигрывает Москва, с большим отрывом обходя Санкт-Петербург. На третьем месте Томск. Лидером среди вузов стал НИУ ВШЭ (99 курсов), затем идут РАНХиГС (32 курса) и МГУ (29 курсов).

Самой популярной для массовых онлайн-курсов стала «Экономика и бизнес». Лидером в этой категории стали НИУ ВШЭ, ИБДА и РАНХиГС.

Среди площадок лидером стал самый молодой проект «Открытое образование». За ним следуют Coursera, «Универсариум», Uniweb, Universality и «Лекториум».