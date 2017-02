Подписанный 27 января президентом США Дональдом Трампом указ об ужесточении иммиграционной политики вызвал негативную реакцию со стороны большинства крупнейших ИТ-компаний мира: Apple, Amazon, Google, Twitter, Netflix, Microsoft и более десятка других. Осторожно заступиться за Трампа пытались основатель Tesla и SpaceX Илон Маск и глава Uber Тревис Каланик, за что тут же получили рекордные дозы критики и протестов в адрес своих компаний.

27 января Трамп подписал указ «О защите страны от въезда иностранных террористов», согласно которому США приостанавливают на 120 дней свою программу приема беженцев, а также вводят 90-дневный запрет для граждан Ирака, Ирана, Йемена, Сирии, Сомали, Ливии и Судана на въезд в страну даже при наличии действующих виз и грин-карт. Также согласно указу полностью прекращена программа по приему беженцев из Сирии, причем не на 90 дней, а на неопределенный срок.

Почти моментально в СМИ появились десятки публикаций, в которых указ назывался антиконституционным, антимусульманским, имеющим катастрофические последствия для бизнеса и т. д. К примеру, многие медиа напрямую писали о том, что Трамп ограничил въезд в США для мусульман, хотя в тексте указа естественно нет упоминания каких-либо религий.

В некоторых случаях ситуация с указом Трампа имела и бизнес-последствия. Кто-то из игроков постарался привлечь новых клиентов на волне скандала, кто-то, наоборот, лишился части аудитории.

Uber стал главным проигравшим из-за протестных настроений в американском обществе. Из-за того, что Тревис Каланик поддержал президента, многие граждане начали выражать свои претензии непосредственно к компании. Также компанию заподозрили в том, что она хочет заработать на акции протеста в аэропорту JFK. 29 января профсоюз таксистов Нью-Йорка в знак протеста отказался обслуживать аэропорт, а Uber — не перестал. Пользователи решили, что это является попыткой сорвать забастовку и начали призывать всех удалять Uber со своих устройств — в соцсетях распространился хештег #deleteUber.

В результате в прошлый понедельник крупнейший конкурент компании Lyft обошел ее по загрузкам в американском App Store. Ситуацию не исправило то, что 29 февраля Uber заявил, что создаст фонд поддержки для водителей, пострадавших от новых миграционных правил объемом в $3 млн. Lyft пообещал потратить на схожие нужды только $1 млн.

Viber сделал бесплатными звонки между США и странами, перечисленными в указе Трампа, причем это касается и звонков с мобильного на ПК, с ПК на мобильный и т. п. Акция проходит под слоганом «мы объединяем людей, неважно откуда они». Сколько клиентов компании решили воспользоваться бесплатным сервисом пока неясно. Известно, что операторы IP-телефонии платят сотовым и фиксированным компаниям за приземление звонков, поэтому расходы явно будут достаточно существенными и не ограничатся себестоимостью передачи данных. Зато сервис явно окажется действительно полезным для сотен тысяч людей.

Соцсеть LinkedIn объявила, что запускает в США свою программу помощи беженцам в трудоустройстве Welcome Talent. Программа уже работает в Швеции и Канаде. В Швеции, в частности, в программе участвует около 50 компаний, объеденных на площадке, созданной LinkedIn. Всего они трудоустроили около двух тысяч мигрантов. Также в рамках данной программы проводятся различные тренинги, облегчающие беженцам поиск работы и адаптацию к новым условиям жизни.

Музыкальный сервис Spotify создал специальный плейлист для беженцев. К сожалению компании, значительная часть аудитории не оценила этого шага. Многие пользователи в комментариях назвали идею «тупой» и выразили сомнения, что стоило включать в плейлист песни с названиями типа Ghetto Superstar. И очевидно, что настоящим беженцам от этой акции не будет совершенно никакой пользы, в отличие от идеи, придуманной Viber.

Президент Airbnb Брайан Чески пообещал предоставить бесплатное жилье беженцам и «всем, кого не пустили в США по новым законам».

Airbnb is providing free housing to refugees and anyone not allowed in the US. Stayed tuned for more, contact me if urgent need for housing

— Brian Chesky (@bchesky) January 29, 2017