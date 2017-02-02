Программные средства, которые ограничивают либо затрудняют просмотр и копирование аудио- и видеофайлов, защищенных копирайтом, невозможно будет отключить в Google Chrome 57, сообщил CNews. Встроенный в браузер плагин, который позволяет правообладателю запретить копирование аудио-видеоконтента, можно было отключить через страничку chrome://plugins. 56-я версия браузера включала антипиратские технологии после каждого перезапуска. 57-я вообще останется без доступного пользователю «выключателя» для них. Браузер будет следить за файлам антипиратского DRM-плагина. Обновление вернёт удалённые файлы, даже если пользователь осмелится стереть DRM с жёсткого диска.

Ещё весной 2012 года Google, Microsoft и Netflix внесли на рассмотрение потенциальный web-стандарт для правообладателей заинтересованных в защите HTML5 видео и аудио материалов, просматриваемых в браузере. Старые версии защиты можно было легко обойти, а о том, что их нельзя отключить не шло и речи. Представитель Netflix Марк Уотсон (Mark Watson) даже сетовал тогда, что «он прекрасно осознает, что по-настоящему крепкая защита не может быть реализована в браузере с открытым кодом […] Скорее всего, механизм защиты будет реализован на уровне аппаратного обеспечения, и уже это оборудование должны будут использовать для воспроизведения защищенного медиа-контента все браузеры, в том числе и открытые».

Со временем DRM распространился на самые разные браузеры. Mozilla Firefox летом 2016 года получил защиту Google Widevine CDM (аналогичная защите в Google Chrome, Firefox пока выпускает и специальные версии «EME», в которые DRM компонент не включается). Есть Widevine и в российском Яндекс.Браузере.

Разработчики браузеров не обязаны заниматься DRM. Нюанс в том, что отказ от DRM может привести к ситуации, что некий браузер перестанет играть музыку или показывать фильмы со стриминг-сервисов, после чего предсказуемо станет самым «ненужным браузером» в глазах части пользователей. Интересно, что современный Google выступает не только разработчиком технологий защиты, но контент-провайдером. «Поисковик» распространяет музыку и кино, и одновременно создаёт проприетарный стандарт для их защиты. Потенциально игрок и выпускающий браузеры и распространяющий контент, может подталкивать пользователей к переходу на свою продукцию (например в YouTube можно периодически публиковать бесплатный, но «премиальный» контент под DRM защитой). Правообладателей — на использование именно своей системы кодирования. А разработчиков конкурирующих браузеров, или на использование google-технологий, или на борьбу за звание самого «ненужного браузера, в котором не показывает кино».