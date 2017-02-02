Oculus, который принадлежит Facebook, проиграл в суде по делу о краже технологий для создания очков виртуальной реальности и должен будет заплатить $500 млн игровой студии ZeniMax, сообщает издание VentureBeat. Суд решил, что сооснователь компании Джон Кармак использовал код, разработанный для Oculus Rift на его старом месте работы в ID Software, которая была куплена ZeniMax Media.

В итоге суд потребовал заплатить $200 млн за нарушение соглашения о неразглашении и $50 млн — за нарушение авторских прав. Также $150 млн лично выплатит бывший гендиректор Oculus Брендан Ирибе за ложное описание товаров и по $50 млн — Oculus и Палмер Лаки, один из основателей.

ZeniMax собиралась отсудить у соцсети $6 млрд. Представители Facebook сообщили, что собираются подавать апелляцию.