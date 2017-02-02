«Ведомости» ознакомились с презентацией дочки «Ростеха» Национального центра информатизаци, посвященной хранению данных, которого требуют антитеррористические поправки Ирины Яровой и Виктора Озерова. Как сообщалось ранее, «Ростех» предлагает создать единое унифицированное решение для всех операторов связи. По утверждению госкорпорации, такое решение позволит оптимизировать хранение тяжелого трафика и сократить затраты на создание системы хранения на 25−30%.

Такое техническое решение может быть разработано по итогам научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ под управлением «Ростеха» с участием Минкомсвязи, ФСБ и Минпромторга, а также разработчиков СОРМ, отмечает «Ростех». Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал журналистам, что участвовать в создании объединенного центра хранения данных готов был только «Мегафон», в котором «Ростех» контролирует 1,32% акций, что делает всю идею бессмысленной.

Кроме того, идею раскритиковали представители Минпромторга и Минкомсвязи, а также Федеральной службы безопасности. Так представитель Минкомсвязи отметил, что хранением абонентских данных по закону могут заниматься только операторы связи, а представитель ФСБ указал, что создание такого хранилища небезопасно, оно создает дополнительные угрозы для утечки данных.