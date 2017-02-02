Сооснователи Delivery Club Левон Оганесян и Анна Шкирина запустили GetBlogger — сервис, который позволяет блогерам и брендам взаимодействовать друг с другом напрямую, минуя посредников в виде рекламных агентств. По данным Kartoteka.ru, Оганесяну и Шкириной принадлежит по 40% компании, 20% - владельцу фонда Guard Capital Сергею Волкову, ранее инвестировавшему в Delivery Club, «Доктор на работе» и ряд других проектов. В запуск GetBlogger уже вложено $500 тыс, еще $1 млн инвестиций запланировано осуществить в 2017 году.

На 1 февраля 2017 года на платформе GetBlogger уже зарегистрировалось более 4000 блоггеров и более 200 брендов. Целями проекта на 2017 год является охват не менее чем 20 000 блогеров и более тысячи брендов. Принимаются только блогеры с более чем 1 000 подписчиков в популярных соцсетях («ВКонтакте», Facebook, Instagram и YouTube). Услуги платформы для блогеров бесплатны, бренды платят фиксированную ежемесячную абонентскую плату за услуги прямого доступа к базе блогеров, а также к аналитической информации и возможности прямых онлайн расчётов с блогерами.

Основная проблема блоггеров — невозможность пробиться, заявить о себе, найти прямую дорогу к потенциальным рекламодателям. В России рынок контролируется 50−100 блогерами и рекламными агентствами, которые продают их брендам с 2−5-кратной агентской наценкой. Вход на рынок новым игрокам возможен только через агентства, зачастую на кабальных условиях, — утверждают создатели GetBlogger.

Владелец рекламного агентства Abrikos Media, в том числе занимающегося и работой с популярными блогерами, Ярослав Андреев говорит, что создатели GetBlogger преувеличивают размер подобных компаний:

Время от времени на рынке появляются биржи рекламы у блогеров. GetBlogger не является каким-то уникальным продуктом для рынка, но радует, что ребята серьезно подходят к реализации. GetBlogger пытается демонизировать рынок, выдумывая истории про 2−5 кратные агентские наценки на блогеров. Блогеры ребята творческие, общаться с ними рекламодателям напрямую довольно непросто. Не говоря про то, что биржа — это просто список блогеров, без экспертной оценки, без креатива, без людей, которые ведут проект и понимают все моменты. Возможно для малого бизнеса и начинающих блогеров подобная биржа будет полезна. Когда небольшая компания тратит пару тысяч рублей и экономит каждый рубль, — говорит он.

По оценкам американского маркетингового агентства TrulyCast, объём рынка Influencer-маркетинга в 2016 году составил от $1,6 до $2,2 млрд. По данным Google Trends, интерес к Influencer-маркетингу с 2013 года вырос в 90 раз. А прогнозам маркетингового агентства MediaKix, к 2020 году объём рынка достигнет уровня $10 млрд.

С 2015 года в США начали появляться платформы, которые активно стали переводить коммуникацию брендов и блогеров в онлайн, исключая посредников, а также предоставлять брендам необходимую аналитическую информацию. Лидеры рынка в США — Famebit.com и Revfluence.com. По итогам 2016 года на Famebit было зарегистрировано более 50 000 блогеров и 13 000 брендов.