По информации в опубликованной Facebook отчетности, годовая прибыль компании по итогам 2016 выросла на 177% (до $10,2 млрд), выручка — на 54% ($27,64 млрд). По итогам 2015 года прибыль соцсети была оценена в $3,69 млрд. Основной доход «Фейсбуку» по-прежнему приносит реклама, от нее выручка выросла с $17,07 млрд до $26,88 млрд. Таким образом, соцсеть укрепила позиции на рынке мобильной рекламы — сейчас она занимает 2-ое место после компании Google.

После публикации отчетности акции Facebook подорожали на 2,23% - до $133,23. Так, Марк Цукерберг разбогател примерно на $3 млрд, в настоящее время его состояние оценивается в $59 млрд. В рейтинге Bloomberg Billionaires Index основатель соцсети занимает пятое место среди самых богатых людей планеты.

Результаты Facebook за последнее время превысили все ожидания аналитиков. Финансовый директор Facebook Дэвид Уэнер сообщил, что компания будет так же «агрессивно» инвестировать в развитие бизнеса и сосредоточится на увеличении расходов на разработчиков программного обеспечения.