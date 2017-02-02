Американская платежная система paynearme очень похожа на QIWI, только без терминалов. Вместо того, чтобы учиться делать железные ящики и искать франчайзи, которые будут их ставить, они стали искать партнеров, готовых принимать деньги через свою уже работающую кассу — чаще всего это просто магазины.

Понятно, что 15 лет назад (пятнадцать лет уже прошло …) QIWI так сделать не мог — если железного терминала не видно, то его нет, никто не узнает, что здесь берут деньги. Всё изменилось с появлением смартфонов: сейчас люди смотрят в экран, а не на улицу. С помощью своего мобильного приложения paynearme и выводит клиента на ближайшую точку. Платит он обычному живому кассиру, говоря пароль типа «Paynearme, оплата номер 123456789». Номер он предварительно получает в том же приложении.

Оплатить можно стандартный QIWI-набор, т. е. практически всё, включая даже налоги. Для любого продавца лишний способ оплаты это всегда хорошо, если интеграции нет или она несложная — они всегда согласны. Комиссия системы обычно добавляется сверх основной цены и вроде бы одинакова для всех точек.

Точки принятия продаж — сетевые магазины и мелкие бизнесы. Кроме комиссии за прием денег они получают ещё и дополнительных клиентов, «надо сходить заплатить, заодно и хлеба куплю». Сейчас подписано 20000 точек, это довольно много, хоть и не на каждом шагу, — грубо говоря, они встречаются в 4 раза реже, чем отделения почты в России.

Аудитория сервиса, естественно, далеко не премиум, в основном это люди, которым банки даже дебетовую карту не выдают. Не хочу никого обидеть, но ссылка на Hispanic-версию интерфейса на главной странице прямо бросается в глаза, совсем не так, как обычно переключение языка делают. Кроме людей без карточек кэш нужен тем, кто хочет анонимно оплатить что-то легальное, но недостойное, типа порносайтов, но такого позиционирования у paynearme нет, рынок, видимо, маленький.

За 8 лет развития компания подняла уже 90 миллионов долларов инвестиций, сколько при этом собирают с пользователей — непонятно совсем. Так как сервис ориентирован на низы, никто из пишущих им не интересуется, цифр всплывает мало.

#стартапдня