Как живут лидеры мировых IT-чемпионатов после побед


В издании «РБК» опубликовали материал о том, как сложилась карьера российских программистов после их победы на мировых IT-чемпионатах. За последние 17 лет они 11 раз выигрывали в одном из самых престижных конкурсов в этой сфере — в международном студенческом чемпионате по программированию АСМ ICPC, который проводится еще с 1977 года. В основном за все время проведения конкурса чемпионами становились студенты двух петербургских вузов — СПбГУ и ИТМО, а в 2006 победила команда из университета Саратова.

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Самые умные: как сложилась карьера победителей мировых IT-чемпионатов

За последние 17 лет российские программисты 11 раз выигрывали мировое первенство по программированию АСМ ICPC, а в последние пять лет кубки уезжали в Россию ежегодно. Журнал РБК выяснил, как сложилась карьера нескольких финалистов одного из самых престижных мировых конкурсов программирования

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    ZayunyaTyan

    «Финалисты ICPC могут сэкономить работодателю бюджет: 10 тыс. серверов обойдется компании в $50 млн, а два толковых программиста могут рассказать, что необходимо сделать, чтобы не закупать эти серверы, объясняет тренер.»

    Отжать, это же очевидно.

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