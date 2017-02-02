В издании «РБК» опубликовали материал о том, как сложилась карьера российских программистов после их победы на мировых IT-чемпионатах. За последние 17 лет они 11 раз выигрывали в одном из самых престижных конкурсов в этой сфере — в международном студенческом чемпионате по программированию АСМ ICPC, который проводится еще с 1977 года. В основном за все время проведения конкурса чемпионами становились студенты двух петербургских вузов — СПбГУ и ИТМО, а в 2006 победила команда из университета Саратова.