Viber назначил Джамела Агауа генеральным директором компании, говорится в сообщении компании. До прихода в компанию он был главой провайдера мобильных рекламных технологий MobPartner, который в 2015 году купил китайский мобильный разработчик Cheetah Mobile за $58 млн.

Сооснователь компании Талмон Марко был CEO с момента основания Viber, он покинул компанию на рубеже 2014−2015 годов, занявшись райдшерингом Juno. После этого всё это время проектом фактически управлял COO Михаэль Шмилов при поддержке топ-менеджмента материнской компании — Rakuten.

Viber был основан в 2010 году, в 2014 его купила японская корпорация Rakuten за $900 млн. По данным компании за декабрь, приложением пользуются более 800 млн человек в месяц. По данным аналитиков J’son & Partners, это был самый популярный мессенджер в России на начало 2016 года.