Telegram лежал c 17:00 по 18:00


Уже всё работает.

Множество пользователей Telegram пожаловались на недоступность сервиса. В соцсетях есть жалобы от пользователей разных стран, в том числе и россиян.

По данным DownDetector, проблемы начались около 17:00 по Москве. В официальном аккаунте компании сообщили, что они знают о проблеме и стараются решить её как можно скорее.

У некоторых пользователей также пропала история переписки. Основатель мессенджера Павел Дуров сказал «Роем!», что проблема должна решится через 10−20 минут, история сообщений будет восстановлены. Обновлено (18:00): И действительно: около 18:00 мессенджер заработал.

Выбор редакции

Добавить Нет комментариев

Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь.
Важное
Обсуждаемое