Уже всё работает.

The godzillas have done their job. Europe is back online! Middle East users may need to wait just a little longer, hang on. — Telegram Messenger (@telegram) February 2, 2017

Множество пользователей Telegram пожаловались на недоступность сервиса. В соцсетях есть жалобы от пользователей разных стран, в том числе и россиян.

По данным DownDetector, проблемы начались около 17:00 по Москве. В официальном аккаунте компании сообщили, что они знают о проблеме и стараются решить её как можно скорее.

Some of our users in Europe + MENA may be experiencing connection issues. We've dispatched our best godzillas to fix this ASAP! — Telegram Messenger (@telegram) February 2, 2017

У некоторых пользователей также пропала история переписки. Основатель мессенджера Павел Дуров сказал «Роем!», что проблема должна решится через 10−20 минут, история сообщений будет восстановлены. Обновлено (18:00): И действительно: около 18:00 мессенджер заработал.