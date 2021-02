Компания-разработчик и паблишер мобильных игр Nexters с российскими основателями выйдет на биржу без IPO путем поглощения SPAC-компанией Ивана Таврина. SPAC -- компания-«пустышка», которая выходит на биржу без собственного бизнеса и поглощает другие компании, чтобы они тоже оказались публичными. SPAC Таврина называются Kismet Acquisition One Corp., Kismet Acquisition Two Corp. и Kismet Acquisition Three Corp. («kismet» -- «фатум», «рок», «судьба» по-турецки). Последние две подали заявки на IPO в январе. Таврина называют «первым из русскоязычных людей в Европе, кто сделал SPAC на NASDAQ». Он собирается сделать крупнейшую SPAC в Европе.

Nexters Global Limited зарегистрирована на Кипре и основана Андрем Фадеевым и Борисом Герцовским.

Стоимость компании Nexters после объединения с Kismet Acquisition One Corp. достигнет $1,9 млрд. Ранее Kismet Acquisition One Corp. привлекла на бирже $250 млн, к этой сумме Kismet Capital Group Ивана Таврина инвестирует еще $50 млн дополнительно. Из этих средств $150 млн перейдет в объединенную компанию, а еще $150 млн получат акционеры Nexters.

В пресс-релизе для Forbes Nexters поместили себя «в пятерку крупнейших независимых разработчиков игр в Европе», по доходам по данным App Annie они на 9 месте в регионе EMEA. Среди акционеров Nexters -- совладельцы Playrix Игорь и Дмитрий Бухманы. Playrix по доходам на первом месте в рейтинге App Annie по региону EMEA и на третьем месте в мире, их обгоняют китайские Tencent и NetEase. Mail.ru Group в мировом рейтинге на 52 месте, в EMEA на пятом. Регион EMEA должен включать Европу, Ближний Восток и Африку, но первые десятки заполнены игроками из Европы и Израиля.

Андрей Фадеев рассказал Forbes, что на биржу они собирались лет через пять, но Таврин уговорил его становиться публичной компанией в ближайшее время.

Иван Таврин с 2012 по 2016 гг возглавлял «Мегафон». В декабре 2013 он купил у Павла Дурова 12% ВКонтакте, объяснив это верой в потенциал компании. В марте 2014 года его долю выкупила Mail.ru Group, доведя свой пакет до контрольного в 52%. Вместе с деньгами за долю он получил право на покупку HeadHunter, но предпочёл его не покупать, потому что так посоветовали «мудрые и близкие люди»