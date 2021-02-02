Яндекс.Такси приобретает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Сумма сделки -- $178 млн, «часть этих средств будет выплачена по результатам интеграции, которая завершится во втором квартале 2021 года», говорится в пресс-релизе. Колл-центр поможет Яндексу получить доступ к контактам водителей и клиентов. Сделка не требует одобрения регулятора, так как «балансовая стоимость активов попадает в диапазон, который не требует согласования».

Сделка позволит Яндекс.Такси улучшить клиентский сервис и ускорить развитие логистической платформы, в частности предложить экспресс-доставку посылок и грузов жителям регионов. Пользователи «Везёт» смогут вызывать такси по телефону, как они привыкли, или в приложении Яндекс Go. Водителям будет предложено подключиться к платформе Яндекс.Про. Среди особенностей платформы — продвинутые технологии безопасности и эффективный механизм распределения заказов. Благодаря ему водители меньше ездят «вхолостую» и больше зарабатывают, а пользователи тратят меньше времени на ожидание машины.

В июне 2020 года Федеральная антимонопольная служба запретила Яндексу купить «агрегатора такси „Везет“, включая все торговые знаки такси группы „Везет“, такие как „Fasten“, „Лидер“, „RedTaxi“ и др.». В случае сделки доля Яндекс.Такси составила бы 70% по России и свыше 80% в 19 регионах. Впервые о намерении купить «Везёт» Яндекс сообщил ещё летом 2019 года, и уже тогда глава ФАС сказал, что восторга от перспективы такой сделки не испытывает.

ФАС по результатам оценки рынка «услуг осуществления информационного взаимодействия пассажиров и водителей такси (далее — агрегаторы такси)» в России за период с 1 января 2017 года по 31 марта 2019 года пришла к выводу, что он монополизирован. Его поделили три игрока: ООО «Яндекс.Такси» (бренды «Яндекс.Такси» и Uber), ООО «Управление Регионами» (бренд Maxim) и группа лиц в составе Fasten CY Limited (бренды «Везёт», «Фастен», «Лидер», «Минимум», «РедТакси», «Сатурн»).