В IBM практически до нуля сократили команду блокчейн-подразделения, рассказали Coindesk 4 источника. Компания с 2017 года называла себя лидером в технологиях распределённого реестра (блокчейне для бизнеса). В марте 2019 года она была на первом месте среди западных компаний по количеству вакансий, связанных с блокчейном: нанять планировалось 335 специалистов (на втором месте был Oracle со 173 вакансиями, на третьем PWC со 143). По количеству патентов в сфере блокчейна IBM только в 2020 году начала обгонять Alibaba.

Увольнения могут быть связаны с тем, что блокчейн-подразделение только на 10% выполнило годовой план по выручке, он не выполняется второй год подряд. Выручка по итогам 2020 года сократилась на 6%. В финансовом отчёте компания постаралась про блокчейн не упоминать.

В компании началась масштабная реорганизация, сказал Coinbase представитель стартапа, в котором собеседовали уволенного из IBM. «Блокчейн-подразделения фактически больше не будет». IBM сосредоточится на «гибридных облаках», а всё остальное будет деприоритезировано. За год сократилось более 100 позиций, связанных с блокчейном, глава подразделения теперь занимается искусственным интеллектом.

В IBM опровергли информацию о массовых сокращениях, назвав происходящее реорганизацией и сказали, что с блокчейн-бизнесом всё хорошо