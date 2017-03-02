Хотя и неправда то, что интернет был разработан так, чтобы выдержать ядерный удар, он все же способен вынести атаку на отдельную компанию или компьютер, так как центральной власти, которая бы отвечала бы за это в сети, не существует. Но, как показывают вчерашние перебои в работе Amazon или недавняя хакерская атака на Dyn, интернет довольно хрупок.

Мир технологий развивается по сценарию, когда победитель забирает всё. Это приводит к тому, что больше и больше власти концентрируется во всё более сокращающемся количестве компаний. Эта консолидация влияет не только на конкуренцию компаний, но и на стабильную работу самого интернета. «Facebook» является практически синонимом к слову «интернет» для многих людей в мире. […]

У Amazon своя огромная роль. В Amazon не скажут точно, насколько велико их «облако», но в 2012 году один аналитик заявил, что в Amazon хранился один процент всей Сети. С тех пор доля только росла, стали даже говорить, что облачный бизнес Amazon однажды станет важнее торгового. В хранилище S3 находится примерно в 1,6 раз больше данных, чем у его основных конкурентов вместе взятых, по данным аналитической компании Gartner. Даже те многие сайты, которые не хостятся в Amazon полностью, пользуются CloudFront, который ускоряет веб-сайты. По данным фирмы Datanyze, CloudFront на сегодняшний день является наиболее часто используемым сервисом в своем роде. В это время Google и Microsoft, другие два гиганта, стали главными конкурентами Amazon в этой сфере.

Само облако Amazon полагается на децентрализацию интернета. У компании — серверы по всему миру, однако клиенты, как правило, выбирают регионы для размещения своих данных. Даже внутри региона у Amazon есть несколько центров обработки данных в случае, если один становится оффлайн. Однако иногда Amazon сталкивается с проблемами, которые отправляют в офлайн сервисы всего региона. Когда подобное происходит на восточном побережье США — самом популярном регионе — это приводит к тому, что в офлайн уходят целые куски интернета, как это было вчера.

Некоторые из отцов-основателей интернета работают вместе с начинающими хакерами, чтобы превратить интернет в децентрализованную утопию. Тем временем гиганты этой индустрии становятся всё массивнее, всё больше интернет-сервисов вращается вокруг их оси. Пока Сеть можно легко нарушить из-за этого «гравитационного притяжения», ждите других перебоев в интернете.