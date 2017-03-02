Немного про полезный финтех. #стартапдня Raisin — европейский маркетплейс банковских депозитов. От нашего родного banki.ru его отличают две особенности: во-первых, всю сделку можно провести прямо в онлайне, выбрав вклад, нужно только кликать, ни в какие отделения ходить не надо, а во-вторых, Raisin дает возможность положить деньги в банк любой страны ЕС, а не только на родине пользователя. Договор при этом заключается напрямую с банком, стартап на надежность вклада никак не влияет, деньги проходят мимо него.

По задумке Raisin, он должен позволять немцам вкладывать в условную Грецию, где проценты выше, а грекам в условную Германию, к которой больше доверия. Разница подходов вполне естественна: аналог АСВ у европейцев общий и один на всех, но греки про свою нервотрепку с банковскими каникулами и потенциальным переводом счетов в драхмы помнят хорошо, а немцы про чужие проблемы — плохо.

Онлайн-сделка при этом не только хипстерское удобство, но и абсолютная необходимость — в другую страну ради лишнего процента ставки ездить совершенно непрактично. Но онлайн-сделка же и резко ограничивает количество банков-партнеров, на них теперь не просто ссылку надо ставить, а об интеграции договариваться, что, очевидно, на порядки сложнее. В итоге на сайте Raisin сейчас доступно чуть больше ста вариантов размещения денег — у banki.ru, для сравнения, почти две с половиной тысячи. При этом не все банки рады всем европейцам, для жителей разных стран выбор разный, для граждан на периферии ЕС он кардинально хуже, чем для немцев, например.

С другой стороны, может быть, русское разнообразие и не нужно никому: сервис унифицирован стартапом-прослойкой, с банком напрямую сталкиваться не надо, надежность определяется страховкой, которая тоже для всех одинакова — реальная разница остается только в сроке и проценте, зачем использовать кого-то, кто хоть на 0.01% менее выгоден, не очень понятно.

За свою историю Raisin проел примерно 30 миллионов евро инвестиций и привлек 2 миллиарда евро депозитов — соотношение нехорошее, вряд ли они даже 1% комиссии от банков за размещение получают. С другой стороны, сервис должен быть очень липким, человек не забывает, куда и как свои сбережения клал. Ну и расти как продукту им есть куда — сейчас даже мобильного приложения нет, а уже 2017-ый год на дворе. Новый раунд в новые 30 миллионов был совсем недавно, может быть, теперь про смартфоны вспомнят.