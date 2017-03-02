Журналисты самарского издания News163 обнаружили, что работники РЖД нашли способ подзаработать: они берут пассажиров из сервиса райдшеринга BlaBlaCar и подсаживают к себе в тепловоз. Поездка из Сызрани в Самару стоит 200 рублей для одного человека.

Мне назначили встречу на железнодорожном вокзале, — говорит Владимир, который больше года пользуется сервисом попутчиков BlaBlaCar, — Это меня ни капли не смутило, потому что многие водители отправляются с парковки у ЖД вокзала. Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: «Поднимайся на мост, иди к четвертому пути». Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. Помню, даже уточнил: BlaBlaCar? Мне ответили: Да, BlaBlaCar. На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир. За проезд машинист взял 200 рублей — такая сумма изначально была указана на сайте BlaBlaCar.

Глава российского офиса BlaBlaCar Алексей Лазоренко сказал «Роем!», что такие поездки, конечно, нарушают условия использования сервиса, так как BlaBlaCar предоставляет услуги автомобильного райдшеринга. Он говорит, что компания постарается найти нарушителя и сделать ему предупреждение: