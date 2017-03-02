Журналисты самарского издания News163 обнаружили, что работники РЖД нашли способ подзаработать: они берут пассажиров из сервиса райдшеринга BlaBlaCar и подсаживают к себе в тепловоз. Поездка из Сызрани в Самару стоит 200 рублей для одного человека.
Мне назначили встречу на железнодорожном вокзале, — говорит Владимир, который больше года пользуется сервисом попутчиков BlaBlaCar, — Это меня ни капли не смутило, потому что многие водители отправляются с парковки у ЖД вокзала. Когда был на месте, позвонил еще раз, чтобы уточнить номер машины. Мне сказали: «Поднимайся на мост, иди к четвертому пути». Вот тут я растерялся. Совсем не ожидал, что поедем на поезде, а не на авто. Помню, даже уточнил: BlaBlaCar? Мне ответили: Да, BlaBlaCar. На перроне меня встретил улыбчивый мужчина, пригласил в тепловоз и за 2,5 часа доставил из Сызрани в Самару. По дороге угостил чаем из термоса. В той поездке я был единственный пассажир. За проезд машинист взял 200 рублей — такая сумма изначально была указана на сайте BlaBlaCar.
Глава российского офиса BlaBlaCar Алексей Лазоренко сказал «Роем!», что такие поездки, конечно, нарушают условия использования сервиса, так как BlaBlaCar предоставляет услуги автомобильного райдшеринга. Он говорит, что компания постарается найти нарушителя и сделать ему предупреждение:
Честно говоря, эта новость для нас стала сюрпризом. В целом, это, конечно, добрая история с хорошим концом — пассажиру нужно было поехать из Сызрани в Самару, что он собственно и сделал. За те самые 200 рублей, которые были указаны на сайте BlaBlaCar, так к тому же «улыбчивый мужчина» его еще и чаем угостили.
Однако BlaBlaCar — это сообщество автомобильных попутчиков. Как это смешно не звучит, но использование тепловозов на нашем сервисе запрещено. Мы постараемся узнать имя этого пользователя и сделаем его предупреждение, чтобы он больше так не делал.
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Кайф!!! Жаль нельзя выбирать — поездил бы в вагоне машиниста по России :)
Вот гадёныш его везут, а он стучит
А я так же хочу. Была еще такая байка: типа пошли взрослые люди брат значит с сестрой пошли по грибы. Сеструха в принципе сознательном возрасте, но поколение как бы которое сейчас только яндекс такси знает, а того GPS уже вроде был, но на поездах его еще не было. Так вот насобирали они грибов и выходят на ЖД. Там есть поезд едет, сеструха типа «ша поймаем» на полном серьёзе понимает руку типа автостопщик и поезд тормозиться. Доехали. Сейчас ИХМО врядли такое прокатит GPS всякие на поезда повесили — встал раппорт пиши. А так всякий зацепинг цветет и пахнет.