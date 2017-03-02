Холдинг Mail.ru Group приобрел платформу для приема пожертвований во время прямых трансляций в сети, сообщили «Известия». Сервис DonationAlerts позволяет организовать сбор средств в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в популярных международных сервисах YouTube, Twitch и Hitbox. Как утверждается на сайте компании, ее оборот на данный момент превысил 260 млн рублей. Участники рынка оценивают сумму сделки в $5 млн.

В пресс-службе Mail.ru Group подтвердили приобретение 100% сервиса:

Стриминг — одно из ключевых направлений развития для нас. 15 лет назад интернетом правил текст, семь лет назад — фотографии, сейчас — потоковое видео. Просто смотреть стрим, тем более трансляцию игры для пользователей уже мало, мы даем им возможность общаться и обсуждать его. В первую очередь наш сервис используется для общения между стримерами и зрителями. Когда эфир смотрят или слушают сотни или тысячи людей, DonationAlerts предоставляет эффективный канал коммуникации. Подобно отправке SMS в прямой эфир ТВ, звонку на радио, — сказал представитель Mail.ru Group.

Крупнейшим источником доходов для DonationAlerts является сервис прямых трансляций игрового видео Twitch. Оборот мировой индустрии игрового контента по данным SuperData Research составил в 2015 году $3,8 млрд, на Twitch приходится 43%. По данным исследовательской компании, $2,9 млрд в 2015 году заработали стримеры со всего мира, из этих денег 77% принесла реклама, остальное — $890 млн — пожертвования зрителей игровых каналов. Принадлежащие Mail.ru Group «Одноклассники» запустили собственную стриминговую платформу вместе с GoodGame.ru в ноябре 2015 года, во «ВКонтакте» аналогичный сервис работает с сентября 2016 года.