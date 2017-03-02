Компания Deloitte опубликовала отчет «Глобальные тренды в человеческом капитале 2017». Компания изучила, как распространение новых инструментов коммуникации, решения в сфере искусственного интеллекта и новые технологии повлияли на систему менеджмента и управления персоналом крупнейших мировых компаний.

Большинство опрошенных Deloitte компаний сознают важность использования новых технологий в управлении своим бизнесом, но только 11% говорят, что понимают, как должна быть устроена компания будущего и как управлять изменениями своей бизнес-структуры. Специалисты Deloitte говорят о растущем росте использования новых технологий для управления бизнес-процессами и персоналом, компании активно используют новые средства коммуникаций, такие как Facebook, Slack, мобильные решения HR, электронные системы обучения, аналитику больших данных, облачные решения для управления персоналом и т. д.

Компании активно используют роботов и искусственный интеллект для автоматизации своих бизнес-процессов. 10% опрошенных ответили, что в определенных бизнес-процессах достигли полной автономности. Авторы исследования приводят пример Amazon, который создал полностью автоматизированные участки складов, обслуживаемые роботами. Это помогает справиться с пиковыми нагрузками в период праздников.

При этом только 17% опрошенных руководителей крупных компаний готовы управлять предприятием, в котором работают люди и роботы. При этом 20% опрошенных компаний сказали, что планируют сокращать число сотрудников из-за роста автоматизации процессов. Большинство опрошенных (77%) сообщило, что намерены перенаправлять живых сотрудников для решения новых задач по мере того, как часть работы возьмут на себя различные умные устройства и ИИ. Опрошенные Deloitte эксперты говорят, что в наиболее прогрессивных компаниях роботы не отнимают работу у живых сотрудников, а позволяют им стать более эффективными, освобождая время, занятое на рутинные процедуры для более творческих и сложеых задач.

33% опрошенных компаний так или иначе использую искусственный интеллект в решениях по управлению персоналом, 41% респондентов используют мобильные HR-решения. В частности в исследовании приводится кейс IBM, внедрившей HR-бота с функцией самообучения, который отвечает на наиболее распространенные вопросы сотрудников о работе в компании. Бот пока умеет отвечать только на текстовые сообщения, но в ближайшее время научится распознавать речь.