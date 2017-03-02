Компания Deloitte опубликовала отчет «Глобальные тренды в человеческом капитале 2017». Компания изучила, как распространение новых инструментов коммуникации, решения в сфере искусственного интеллекта и новые технологии повлияли на систему менеджмента и управления персоналом крупнейших мировых компаний.
Большинство опрошенных Deloitte компаний сознают важность использования новых технологий в управлении своим бизнесом, но только 11% говорят, что понимают, как должна быть устроена компания будущего и как управлять изменениями своей бизнес-структуры. Специалисты Deloitte говорят о растущем росте использования новых технологий для управления бизнес-процессами и персоналом, компании активно используют новые средства коммуникаций, такие как Facebook, Slack, мобильные решения HR, электронные системы обучения, аналитику больших данных, облачные решения для управления персоналом
«Если ИИ будет так же развиваться и дальше, то люди восстанут намного раньше машин»
Компании активно используют роботов и искусственный интеллект для автоматизации своих бизнес-процессов. 10% опрошенных ответили, что в определенных бизнес-процессах достигли полной автономности. Авторы исследования приводят пример Amazon, который создал полностью автоматизированные участки складов, обслуживаемые роботами. Это помогает справиться с пиковыми нагрузками в период праздников.
При этом только 17% опрошенных руководителей крупных компаний готовы управлять предприятием, в котором работают люди и роботы. При этом 20% опрошенных компаний сказали, что планируют сокращать число сотрудников из-за роста автоматизации процессов. Большинство опрошенных (77%) сообщило, что намерены перенаправлять живых сотрудников для решения новых задач по мере того, как часть работы возьмут на себя различные умные устройства и ИИ. Опрошенные Deloitte эксперты говорят, что в наиболее прогрессивных компаниях роботы не отнимают работу у живых сотрудников, а позволяют им стать более эффективными, освобождая время, занятое на рутинные процедуры для более творческих и сложеых задач.
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33% опрошенных компаний так или иначе использую искусственный интеллект в решениях по управлению персоналом, 41% респондентов используют мобильные HR-решения. В частности в исследовании приводится кейс IBM, внедрившей HR-бота с функцией самообучения, который отвечает на наиболее распространенные вопросы сотрудников о работе в компании. Бот пока умеет отвечать только на текстовые сообщения, но в ближайшее время научится распознавать речь.
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Если это начнут делать все то сами компании и пострадают из-за сокращения покупательского спроса, выгоды от роботов в конечном итоге компании не получат в массе своей, а социальные напряжения будут.
Считаю страны должны заставить компании использующие роботов платить спец. налог который бы пошел на пособие по безработице, на те страны которые откажутся это делать наложить повышенные пошлины.
Но эта схема возможна если в ней пример участие не менее 50% развитых стран.
А вообще 20% это очень скромно, я думаю роботами можно до 50% заменить в перспективе 20−30 лет