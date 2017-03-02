Банк «Санкт-Петербург» инвестирует в онлайн-гипермаркет детских товаров Babadu 200 миллионов рублей, рассказали представители банка «Роем!». Полученные средства пойдут на развитие технологичной платформы и операционных процессов, расширение ассортимента товаров и маркетинг. Эта сделка — первая по новой инвестиционной программе банка. В ее рамках банк готов вложить в высокотехнологичные компании до 150 миллионов долларов в течение ближайших 7 лет.

Пока расходы магазина не окупаются, однако, как говорят эксперты, рынок детского онлайн-ритейла устойчив и рос даже в период кризиса. Гендиректор Babadu Наталья Шкиртиль уточняет, что на окупаемость компания планирует выйти в 2017 году, сейчас выручка достигла примерно 1 миллиарда рублей в год. В 2015 году выручка гипермаркета составляла 526,2 миллиона рублей, а чистый убыток — 75 миллионов.

«Babadu — редкий пример успешного интернет-магазина, которому не приходится бездумно сжигать деньги инвесторов. Благодаря грамотно выстроенным процессам компания зарабатывает на каждом заказе, а уникальная бизнес-модель требует меньше инвестиций в склад, чем у конкурентов», — рассказал инвестиционный менеджер ФРИИ Павел Никонов.

В прошлом раунде инвестиций в 2014 году магазин привлек 110 миллионов от Фонда развития интернет-инициатив, первым инвестором выступил международный фонд Target Global, который вложил несколько миллионов долларов в 2013 году.