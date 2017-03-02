Интернет-площадки для подбора персонала JungleJobs запускает для «Ростелекома» пилотный проект по полной автоматизации подбора персонала при помощи big data, машинного и глубинного обучения. На первом этапе проект будет обслуживать 15 колл-центров «Ростелекома» в которых работает порядка 6 тысяч сотрудников и которые обслуживают более 30 млн абонентов компании.

JungleJobs составляет идеальный профиль кандидата на позицию «оператор колл-центра» на основание больших данных и математических моделей, а затем ищет его по признакам, выявленным в модели, различными методами на работных сайтах, социальных сетях, а также строит скоринговую модель релевантности кандидата на данную вакансию. В перспективе North.ai позволит полностью автоматизировать процесса найма линейного персонала компании. В 2015 году JungleJobs получила $500 тысяч инвестиций от структур Романа Абрамовича через венчурный фонд Impulse VC совместно с фондом The Untitled.