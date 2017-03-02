Клиенты банков начали жаловаться на блокировки счетов из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства. Более 80% жалоб поступает в адрес Сбербанка, который стал пионером в автоматизации процессов выявления подозрительных операций. По словам участников рынка, в будущем с этой проблемой столкнутся и клиенты других банков. В основном клиенты жалуются на три проблемы: блокировка карт при внесении или снятии крупных сумм либо переводах на счет клиента или третьему лицу.