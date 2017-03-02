Группа «Эксмо-АСТ» купила домен одного из самых крупных российских книжных интернет-магазинов Read.ru для развития собственного онлайн-ритейла, который был запущен несколько месяцев назад как Book24. Прошлый владелец домена, компания «Логос-Интернет», столкнулся с претензиями кредиторов и крупных книжных издательств и попал под процедуру наблюдения. Сейчас в «Эксмо-АСТ» пытаются решить ситуацию с задолженностью «Логос-Интернета» перед издательской группой. В ноябре 2016 года кредиторы потребовали признать компанию банкротом.