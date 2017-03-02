Экспертный совет при правительстве разрабатывает предложения для проведения испытаний «закона Яровой». После тестирования можно будет определиться со стоимостью реализации закона. Предполагается, что в испытаниях примут участие минимум десять операторов связи и пять интернет-площадок — организаторов распространения информации в интернете. Тестирование будет проводиться до 1 августа 2017 года в трех-четырех регионах страны. Результаты передадут в правительство и администрацию президента.