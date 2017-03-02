Сайт опубликовавший историю «BlaBlaCar встает на рельсы: из Сызрани в Самару на тепловозе», о небольшом путешествии в кабине тепловоза за 200 рублей, отказался выдать Куйбышевской железной дороге, а так же представителям уголовного розыска, линейному отделу полиции на транспорте г. Сызрань, ФИО путешественника по имени Владимир, который и прокатился из Сызрани в Самару на тепловозе. Вместе с Владимиром сейчас разыскивается и неизвестный машинист.
Главный редактор News163.ru Виталий Папилкин объяснил:
Разрешите принести извинения машинистам, которые до сегодняшнего дня и не знали, что такое сервис попутчиков «Бла-бла-кар» и, конечно же, не нарушали правила эксплуатации техники на железнодорожном транспорте. Мы очень уважаем ваш труд и не хотели доставить проблем. […]
Второе. Этот пункт хотелось бы подчеркнуть и выделить специально для сотрудников правоохранительных органов, которые вынуждены проводить целое расследование после публикации этой скандальной заметки. News163.ru — это не средство массовой информации, а значит, портал не является средством донесения информации (словесной, звуковой, визуальной) по принципу широковещательного канала, охватывающего большую аудиторию и действующее на постоянной основе. News163.ru не подключен к агрегатору «Яндекс.Новости» или другими системам распространения информации. Все традиционные СМИ, которые перепечатывают наши новости, делают это на свой страх и риск. News163.ru — это даже не блог, поскольку аудитория сайта никогда не превышала 3000 читателей. По этой причине мы не зарегистрированы в реестре Роскомнадзора.[…]
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[…]
Ни я, ни другие сотрудники News163.ru не смогут помочь руководству Куйбышевской железной дороги, или представителям правоохранительных органов в том, чтобы установить Ф.И.О собеседника портала, который в нашем материале фигурирует под именем Владимир.
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«уголовный розыск», «линейный отдел полиции"… боже мой, ещё следственный комитет и прокуратуру подключите из-за 200 рублей.
причем здесь 200 руб. Налицо грубейшее нарушение вообще всего чего только можно. И пока не раскопают и не удостоверятся — не успокоятся. Другое дело, что скорее всего, это выдумка какогото местного придурошного полублогера. Но и в этом случае необходимо на 100% убедиться, что это выдумка. После чего, сделать внушительное внушение автору фейковой новости.
Авторам фейка про распятых младенцев уже сделали внушение? Или это не так важно, как 200р за проезд в кабине тепловоза?