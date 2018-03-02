Компания Mediascope представила рейтинг 20 крупнейших рекламодателей в интернет-сегменте по итогам 2017 года. По данным Mediascope, общее число просмотров видеорекламы в январе 2018 года на десктопе выросло в 1,6 раза к январю 2017-го. Специализирующиеся на видео онлайн-ресурсы, включая сайты телеканалов, обеспечили рынку 62% всех просмотров видеорекламы. Еще 16% пришлось на социальные сети, по 6% — на порталы и новостные ресурсы. Оставшиеся 10% просмотров рекламы пользователи совершили на сайтах других тематик, то есть через встроенные плееры на различных ресурсах.

Онлайн-казино Azino777 заняло по итогам 2017 года 14-ю позицию в списке 20 рекламодателей по количеству просмотров видеорекламы, обогнав таких рекламодателей, как «Яндекс», Coca-Cola и Tele2. Топ-20 рекламодателей обеспечили больше трети просмотров видеорекламы. Десять из них — крупнейшие рекламодатели и на ТВ: это Pepsi, Mars, Procter & Gamble, Unilever и Reckitt Benckiser. Только четыре участника топа — интернет-компании: кроме Azino777, это Mail.ru Group, Google и «Яндекс».