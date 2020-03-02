Компания "Авито" отказалась от эксклюзивного контракта на размещение рекламы через РСЯ, рассказали источники Roem.ru. Закончилось начавшееся в 2018 году сотрудничество "Авито" и Яндекса, в рамках которого Яндекс.Директ был ключевым продавцом рекламы на "Авито".

За несколько дней до этого в Яндекс.Директе поменяли правила блокировки площадок в РСЯ рекламодателями. Раньше последние могли отключить показы на любых площадках; теперь "на площадках с подтверждённым качеством трафика показы будут продолжаться автоматически, даже если их адреса указаны в списке запрещенных".

К таким площадкам относятся в первую очередь ресурсы самого Яндекса, компания готова гарантировать высокую конверсию и качество аудитории. Это "турбо"-сайты "с мгновенной загрузкой, качественной мобильной версткой и автоматической расстановкой рекламы" и собственные проекты Яндекса.

У "Авито" давно непростые отношения с Яндексом, так что можно предположить, что эти события связаны. Площадка может быть недовольна "перетягиванием одеяла" на ресурсы самого Яндекса, вследствие чего партнеры могут потерять в рекламных доходах и стремиться компенсировать потерю.

С 2015 по 2017 год просуществовала рекламная система "Avito контекст", через которую магазины размещали рекламу своих товаров в выдаче поиска на "Авито". На Roem.ru есть познавательный отзыв об опыте работы с этой системой. Профессиональная общественность предполагала, что закрытия системы добился "Яндекс", предложив более выгодные условия.

В 2019 году "Авито" в составе группы других компаний попыталась через прессу призвать к ответу Яндекс за монополизацию поисковой выдачи продукцией собственных "колдунщиков", но инициатива плодов не принесла.