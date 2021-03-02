Яндекс.Маркет начал продавать свежие продукты с доставкой за 1−2 часа. На первом этапе услуга тестируется в Казани в партнерстве с Metro Cash&Carry. Для заказа доступны около 6000 наименований продуктов.

«Наша цель — сделать так, чтобы клиенты могли купить у нас всё необходимое: от новинок электроники до сливочного масла», декларирует Яндекс в пресс-релизе. В целом в российском онлайн-ритейле наблюдается тенденция к универсализации ассортимента товаров, возможностей их доставки и вариантов работы с партнёрами и поставщиками. Утконос в преддверии 8 марта запустил доставку букетов от партнёра, компании «Ботаника», без участия собственных складов. В прошлом году доставка букетов появилась у Goods.ru, однако сейчас ни одного из 121 букета «нет в наличии». Заказ цветов в Москве и Петербурге стал в феврале доступен пользователям Delivery Club. А «Читай-город» в феврале начал продавать онлайн книги с доставкой в отделения «Сбербанка»