Пользователи «Тинькофф Мобайл» могут за 69 рублей в месяц подключить блокировщик рекламы, который уберёт «значительную часть рекламы в браузере, приложениях и играх» и «поможет снизить объемы сбора данных об абоненте в интернете», сообщает пресс-релиз.

Аналогичную услугу МТС запустили в октябре 2020 года, через четыре года после начала «встестороннего изучения вопроса», она стоит 2,5 рубля в сутки.

Европейские мобильные операторы предлагают блокировку рекламы в своем трафике с 2015 года. Одна из компаний даже собиралась шантажировать Google: блокировать его рекламу, пока компания не начнёт делиться доходами.

Google и Apple не любят блокировщики рекламы и с 2013 года удаляют их из сторов за несогласованное вмешательство в работу посторонних приложений и сервисов.