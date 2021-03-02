Пользователи «Тинькофф Мобайл» могут за 69 рублей в месяц подключить блокировщик рекламы, который уберёт «значительную часть рекламы в браузере, приложениях и играх» и «поможет снизить объемы сбора данных об абоненте в интернете», сообщает пресс-релиз.
Аналогичную услугу МТС запустили в октябре 2020 года, через четыре года после начала «встестороннего изучения вопроса», она стоит 2,5 рубля в сутки.
Европейские мобильные операторы предлагают блокировку рекламы в своем трафике с 2015 года. Одна из компаний даже собиралась шантажировать Google: блокировать его рекламу, пока компания не начнёт делиться доходами.
Google и Apple не любят блокировщики рекламы и с 2013 года удаляют их из сторов за несогласованное вмешательство в работу посторонних приложений и сервисов.
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Есть сервис NextDNS на месяц дают бесплатных 300 000 запросов (у меня выходит где-то 70 000). Настроить можно на любой платформе.
В общем, несерьёзно.
«Google и Apple не любят блокировщики рекламы и с 2013 года удаляют их из сторов»
Значит и это приложеньице экстрадируют, что тут думать.