Команда Ngenix.net, российского оператора сети доставки контента, рассказала «Роем!» о ближайшем будущем видеосервисов, на которое повлияют как технологии, так и государство.

Персонализация вещания видео

Что происходит?

Персонализация веба — мета-тренд, который касается всего интернет-бизнеса в целом. Современный уровень развития интернет-технологий позволяет подготовить индивидуальный контент для каждого в зависимости от его социально-демографической группы, предпочтений и даже спонтанных желаний. Технологии персонализации вещания видео уже давно используются крупными игроками рынка ОТТ на западе (Netflix, Hulu и т. д. ). В России данный тренд выражен пока только в отношении рекламного контента в онлайн-кинотеатрах. Однако эфирное вещание также пытается адаптироваться под современные реалии.

В феврале 2016 года «Первый канал» и Национальный рекламный альянс (НРА) объявили о готовности технического решения для вставки видеорекламы в интернете вместо эфирных рекламных блоков. Подобное решение, как правило, является частью OTT-платформы или же предоставляется провайдером CDN в виде сервиса. В частности, решение NGENIX.Target поможет OTT-сервисам в короткие сроки организовать показ таргетированной рекламы в потоках более 40 российских телеканалов. Этот шаг открывает дорогу к использованию в онлайн-телетрансляциях всех преимуществ персонализированной рекламы: учёт интересов пользователей, получение точной статистики по просмотрам, аудитории, количеству показов рекламы и другой информации, необходимой рекламодателям. Доступность эффективных инструментов монетизации видеоконтента станет стимулом к росту доходов от телесмотрения в интернете.

Как это повлияет на пользователей?

Новый формат телевидения в Интернете будет отталкиваться от интересов каждого конкретного пользователя. Реклама станет полезнее и будет отражать ваши потребности. Медиарынок начнет рассматривать Интернет наравне с телевидением. Полученные доходы будут стимулировать телеканалы развивать персонализацию телепрограммы.

Усиление влияния государственных регуляторов на структуру рынка

Что происходит?

Отсутствие комплекса связанных норм, регулирующих основные процессы интернет-бизнеса, является одним из стопперов развития отрасли. Принятие нескольких федеральных законов, включая «Антипиратский» ФЗ № 187 и «Антиэкстремистский» ФЗ № 398 о блокировке сайтов за определенный тип контента, не только не закрыл оставшиеся пробелы, но и запустил процесс политического регулирования веб-ресурсов, в том числе и OTT-сервисов. Складывается ощущение, что Госдума больше пытается ограничить и урегулировать действия легальных онлайн-кинотеатров, чем бороться с пиратским распространением контента. Но иногда онлайн-бизнесу в России идут на уступки, и с 1 июля 2018 года в силу должна вступить измененная статья о хранении операторами данных, исключающая необходимость хранения «информации, хранимой организаторами аудиовизуальных сервисов».

Проектом также ограничивается участие иностранных организаций и физлиц в капитале российских видеосервисов — они могут владеть не более 20% (сейчас такое ограничение действует для СМИ). Это заявление стремительно понизило инвестиционную привлекательность видеосервисов и закрыв путь в Россию всем зарубежным ОТТ-сервисам. Находясь в «юридическом железном занавесе», все видеосервисы должны будут регистрироваться в реестре Роскомнадзора, заранее проверять загружаемый контент на предмет соблюдения российского законодательства, это увеличит цифровое окно и расходы на получение контента. Новые правила ударят по крупным независимым игрокам, не входящих в МКС, с большой долей участия иностранных инвесторов, поэтому им придется реструктурировать компании. Ведь в случае несоблюдения этого положения, по решению судебного органа онлайн-кинотеатру может грозить блокировка на территории России.

Как это повлияет на пользователей?

Шанс увидеть полноценный зарубежный ОТТ-сервис (Netflix или Hulu) на российском рынке стремится к нулю, что дает возможность российским предпринимателям. Проникновение федеральных телеканалов в Интернет, наоборот, с каждым годом будет увеличиваться. Позитивным моментом являются заметные подвижки в поиске компромисса по «пакету Яровой», поэтому цены на видеосервисы, скорее всего, повышаться не будут.

Отказ от трансляций в режиме реального времени

Что происходит?

Adobe Flash RTMP — протокол потоковой передачи данных, используемый для доставки прямых трансляций в сети. RTMP позволяет плеерам воспроизводить видео в реальном времени без буферизации. Основным недостатком протокола является снижение качества воспроизведение видео в случае проблем на сети операторов. В 2016 году большинство популярных браузеров перестали поддерживать Flash. Громоздкая технология в ближайшие 2 года должна уступить место новым форматам вещания видео в интернет.

Согласно данным конца октября прошедшего года, RTMP использовался для вещания примерно 12% прямых трансляций в мире. По статистике NGENIX, в России эта цифра составляет приблизительно 15%. Несмотря на популярность, RTMP сильно проигрывает более современным протоколам в стабильности передачи данных, поэтому постепенный отказ в пользу популярного HLS или нового MPEG-DASH лишь повысит качество просмотра интернет-видео.

Как это повлияет на пользователей?

Если говорить о прямых трансляциях, то в интернете Новый год наступит на 30 секунд позже, чем в телевизоре, а сосед увидит гол на 30 секунд раньше, чем вы. Однако проблем с воспроизведением видео станет меньше, а качество воспроизведения видео будет значительно выше. Мы уверены, для большинства пользователей полминутная задержка не вызовет проблем, а в течение нескольких лет разработчики оптимизируют протоколы и сократят время задержки.

Стремительное увеличение доли live-контента

Что происходит?

Развитие интернет-технологий открыло новые возможности прямого вещания. Сегодня вы можете наблюдать онлайн не только важные спортивные соревнования, но и прямой эфир из дома вашего друга или смотреть live-канал любимого блогера. Каждый из нас может сам провести онлайн трансляцию через социальную сеть или видеохостинг. Live-видео было трендом последние пару лет, но именно в 2017 мы видим особое внимание к этому каналу коммуникации не только со стороны рынка онлайн-видео, но и в целом специалистов по маркетингу. В 2017 году видео-контент станет основной частью маркетингового бюджета в большинстве крупных компаний, и доля прямых трансляций будет расти как во внутренних, так и внешних коммуникациях. За 2016 год объем live-контента крупных видеосервисов на сети NGENIX увеличился более чем в 2 раза, и мы уже видим значительный рост в начале 2017 года.

Как это повлияет на пользователей?

Привычная практика просмотра VoD контента никуда не уйдет, но большинство событий станут доступны в режиме прямых трансляций, особенно крупные B2C бренды возьмут это на вооружение. Их маркетинговые бюджеты позволят развить индустрию подобных сервисов прямого эфира и в корне изменить наше представление о потреблении контента. Мы снова вернемся во времена, когда будем спешить к компьютеру, чтобы посмотреть прямой эфир по расписанию. Зритель станет больше вовлечен в коммуникацию «здесь-и-сейчас», будут расширены возможности интерактивного взаимодействия, а простота потребления контента позволит увеличить лояльность пользователей.

Рост количества DDoS-атак

Что происходит?

В течение последних нескольких лет эксперты отмечают существенный рост количества DDoS-атак. Согласно официальной статистике компании Akamai, за 2015 год их стало больше на 125%. Прошедший 2016 год обещает показать еще более впечатляющие цифры. Только в октябре 2016 года была проведена атака на DNS-провайдера DYN с использованием ботнета из десятков миллионов устройств и мощностью, превышающей 1 Тб/с. Растет не только мощность, но и сложность атак, которые простые решения не могут обнаружить и остановить, а ведь именно такими методами защиты пользуются более 90% онлайн-предпринимателей. Под ударом все чаще оказываются развлекательные сервисы и соцсети, в 2016 году из-за DDoS-атак были недоступны Netflix, Twitter, Spotify, PlayStation, Amazon Prime и BBC. Любые проблемы работы видеосервиса влияют не только на лояльность пользователя, но и на его доходы. Поэтому в этой отрасли мы также наблюдаем рост спроса на услуги защиты от кибератак.

Как это повлияет на пользователей?

В случае, если волна киберугроз не остановится на редких точечных атаках, недоступность видеосервисов станет частым явлением, а использование сервисов защиты от DDoS повысит цены для конечного пользователя.