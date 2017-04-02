Андрей Судник, основатель шопинг-мессенджера «Алоль», по просьбе «Роем!» рассказал о самых важных событиях недели на рынке e-commerce: «Одноклассники» запустили витрины, Ozon так и не смог показать прибыль, а обветшалая инфраструктура «Почты России» захотела принять 20 000 магазинов из Яндекс.Маркета.

«Одноклассники» запустили витрину для Megogo , «Спортмастера» и Media Markt

Социальная коммерция, которую некоторые считали утопией Цукерберга, становится трендом года. Но тренд задает не Facebook, а мессенджер WeChat. Китайцам удалось сделать мощный смузи из e-commerce, финтеха и социальных инструментов и заработать на этом около $1,8 млрд ещё 2 года назад.

В начале 2017 Viber, WhatsApp, Snapchat, Instagram и «ВКонтакте» объявили о запуске e-commerce решений. Релиз от «Одноклассников» по понятным причинам был ожидаем.

Отличная новость, потому что социальные сети могут предоставить гораздо более насыщенный покупательский опыт — там есть эмоции и общение. Интернет-магазины им в этом смысле проигрывают, как вендинговый автомат проигрывает уютной кофейне.

Взлетит или не взлетит? В Одноклассниках уже покупают: 18% денежных переводов группам внутри соцсети — это оплата за товары и услуги. Запуск витрины может усилить это направление и поэтому проект имеет большие шансы на успех.

Продажи Ozon увеличились на 20%, но на окупаемость магазин так и не вышел

Мне нравится Дэнни Перекальски, потому что он держит слово. С его приходом Ozon на деле реализуют концепцию «Выбирайте» и грамотно расширяет ассортимент. Упор на сервис за счёт расширения складов в регионах — правильный шаг. Если у тебя нет сервиса в регионах, ты беспомощен перед AliExpress.

Выйдет ли Ozon в прибыль в этом году, как заявляет? Сложно предположить, ведь реализация планов по новой инфраструктуре потребует затрат, а судя по тому, что в последние пару лет ритейлер активно не привлекал инвестиции, строить придется на свои.

Основатель Amazon поднялся на второе место в списке богатейших людей по версии Bloomberg

На Востоке умеют торговаться, но, кажется, ребята из Amazon делают это лучше. Договориться о покупке за $650 млн крупнейшего на Ближнем Востоке онлайн-ритейлера Souq.com, ранее оцененного в $1 млрд — это красиво. В итоге Amazon подорожал, а Безос — снова король. E-com в арабском регионе составляет 2% от всего ритейла и имеет большой потенциал роста, а ещё рядом Индия — лакомый кусочек (правда, с мощным локальным игроком FlipKart).

В России электронная коммерция также имеет огромный потенциал роста (4% от всего ритейла). Кого из российских игроков вы купили бы на месте Безоса и за какие деньги?

Развитие онлайн-торговли в России: покупки со смартфонов

То, что e-commerce перекочевывает с десктопа на мобильные устройства, ни для кого ни секрет. В Британии и Японии мобильные продажи уже обогнали десктоп. В России по разным оценкам их доля в 2016 году — 22%-40% от всего e-commerce. В исследовании GFK интересно другое: «Для 58% опрошенных шопинг со смартфона — это регулярное ежедневное занятие, своего рода развлечение, даже более популярное, чем игры или просмотр фильмов». Шопинг на десктопе был утилитарным и преследовал сугубо рациональные цели — найти товар дешевле, получить доступ к более широкому ассортименту или наоборот найти что-то редкое, специфическое. В смартфоне другие правила — он помогает приятно скоротать время, как бокал вина, интересный журнал или беседа. Характер шопинга меняется в сторону общения и развлечения. И в этой парадигме у социальный сетей, которые внедряют инструменты онлайн-торговли, появляются огромные преимущества. Отреагируют ли e-commerce игроки на новый пользовательский тренд?

«Почта России» предложила свои услуги магазинам в Яндекс.Маркете

В России более 45 000 интернет-магазинов. Своя логистика в той или иной степени реализована в лучшем случае у TOP-200. Упрощая работу с «Почтой России», Яндекс.Маркет, у которого сейчас 20 000 партнёров, получает огромное конкурентное преимущество как маркетплейс. Интернет-магазины от этого тоже выигрывают. Потянет ли нагрузку обветшалая инфраструктура «Почты России»?