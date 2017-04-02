Бывший президент «Ростелекома» Сергей Калугин воспользовался приглашением и по распоряжению премьера Медведева стал заместителем министра связи. С 4 марта 2017 года Совет директоров ПАО «Ростелеком» назначил президентом Михаила Осеевского с 5-летним сроком полномочий. С июля 2012 года по март 2017 года Осеевский был заместителем президента — председателя правления «Банка ВТБ». Вслед за президентом из ВТБ «Ростелеком» намерен забрать у ВТБ и других собственников контроль в сотовом операторе Tele2, заявил Осеевский после назначения. Карьера Сергея Калугина развивалась от банковского инвестирования, к телекому, охватила контентно-сервисный бизнес и руководство оператором связи. По российскому законодательству чиновникам государственной гражданской службы запрещено заниматься предпринимательской деятельностью как лично, так и через доверенное лицо. У действующего министра связи Николая Никифорова 7 заместителей кроме Калугина. Спектр обязанностей назначенного на пост Сергея Калугина министерство и премьер Медведев пока не указали.

Предприниматель Сергей Калугин возглавил «Ростелеком» в марте 2013 года. В октябре того же года выставил на продажу доли в Zoomby.ru, Dostavka.ru и других проектах. В октябре 2014 «Ростелеком» и предправления «Газпром-медиа» Михаил Лесин анонсировали выкуп ЗАО «Рутьюб» (объединял Rutube, Now.ru и долю в Zoomby) «Ростелекомом», но уже в начале 2015 «Газпром-медиа», с новым директором Дмитрием Чернышенко пересмотрел сделки Лесина и отменил продажу.

Среди заместителей Николая Никифорова 7 человек кроме Калугина. Олег Пак, отвечающий за координацию информатизации госорганов, Алексей Волин — за регулирование медиа, Михаил Евраев — развитие почтовой отрасли, Алексей Козырев — за развитие электронного правительства, Дмитрий Алхазов — за телекоммуникации, Алексей Соколов — за ИТ-отрасль, Рашид Исмаилов — за международное сотрудничество. В той или иной степени «Ростелеком» присутствует во всех перечисленных сегментах кроме почты.