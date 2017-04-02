Как хорошо знали ещё в Древнем Риме, нынешняя молодежь совершенно не чета нашему поколению, нет в ней никакого уважения к старшим и не способны нынешние девушки и юноши целый урок без перерыва слушать своего учителя, и пяти минут не проходит, как начинают лезть в смартфон. Ну, а дальше — всё, вылезают из него только тогда, когда лекция заканчивается.

Что с этим можно сделать? Канадский #стартапдня Top Hat предлагает, что раз с явлением невозможно бороться, то его нужно возглавить. Пусть профессор не только с кафедры, но и с экрана вещает, тогда получится, что студент и в телефоне сидит, и знания одновременно приобретает. Profit! Сказано — сделано, с помощью приложения Top Hat лекцию можно вести интерактивно. От профессора к студентам отправляются слайды и тесты, в обратную сторону анонимные и неанонимные вопросы. В принципе, выходит похоже на многие вебинарные образовательные проекты, только само окно с преподавателем в живое присутствие вынесено.

Дает ли такая схема желаемый эффект отрыва студентов от Snapchat, никто, разумеется, замерить не может. Top Hat, разумеется, утверждает, что все получается отлично, но даже ему не хватает наглости сказать, насколько именно отлично. В принципе, можно предположить, что приходящие от профессора пуши действительно эффективнее напоминают о занятии, чем повышенный или пониженный голос, но это только спекуляция, числовых оценок, повторюсь, нет, а поспекулировать и в другую сторону можно. Но мгновенно проходящие тесты и опросы, наверное, объективно полезны.

Деньги стартап берет с колледжей. Во-первых, просто за подписку. Во-вторых, через маркетплейс красиво оцифрованных учебников, в котором продаются не просто распознанные сканы бумажных пособий, а полноценные курсы с тестами и домашними заданиями. Таких материалов на английском языке много и с каждым годом становится больше, но если уж для занятий университет этот продукт купил, то и на учебники шансов больше — один подрядчик, одно приложение и одна стилистика всем удобнее.

Вряд ли подход Top Hat станет стандартом в образовании, от него все-таки слишком легко соскочить в полностью дистанционный вариант, но пока стартап растет, как по количеству охваченных университетов, так и поднятых денег. В презентациях они говорят о двух миллионах студентов — это, видимо, те, кто хоть раз в жизни хоть как-то с проектом пересекались, инвестиций за всё время жизни получено сорок два миллиона долларов из них чуть больше половины — буквально на днях.