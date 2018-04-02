Депутаты фракции «Единая Россия» во главе с руководителем комитета по безопасности Василием Пискаревым внесли в Госдуму законопроект, который предлагает блокировать интернет-ресурсы за отказ удалять сведения, порочащие честь, достоинство гражданина или деловую репутацию юридического лица. Документ был опубликован 2 апреля в базе данных нижней палаты парламента. Поправки предлагается внести в законы «Об исполнительном производстве» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

То, что информация порочит честь, достоинство и деловую репутацию, устанавливается в суде, отмечается в документе. После отказа удалять такие материалы приставы передадут сведения Роскомнадзору, который ограничит доступ за сутки. «Специфика распространения информации в сети Интернет требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту», — добавляют авторы проекта в пояснительной записке.

В мае 2017 года суд поддержал иск миллиардера Алишера Усманова к Алексею Навальному. Суд, в частности, постановил удалить фильм-расследование «Он вам не Димон» и опровергнуть сведения, порочащие Усманова. В ответ представитель фонда Навального заявил, что удалять фильм они не будут и, действительно, не удалил его. Спустя год только на YouTube фильм посмотрели почти 27 млн раз. Фильм никто не блокирует.