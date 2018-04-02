Основатель менеджера Zello Алексей Гаврилов рассказал на «Эхе Москвы», что Amazon попросил их больше «не делать, то, что они делали» на амазоновской платформе. А именно, Zello менял свой технологический домен, когда действовавший ранее начинал деградировать из-за блокировки Роскомнадзора. После общения с Amazon Zello ушёл на другую неназванную платформу, а Роскомнадзор в самом конце марта 2018 года прекратил и обнулил погоню за ip запрещённого мессенджера. 4,5 тысячи технологических доменов Zello, ссылавшихся на ip-адреса внутри Amazon Web Services, пропали из российского реестра запрещённых сайтов.

Ещё 22 марта Роскомнадзор, ради деградации Zello, был готов к достаточно жёсткому эксперименту по блокировке 15 млн IP-адресов в Amazon Web Services:

Весной 2017 года владельцы Zello отказались регистрировать приложение в России в качестве «организатора распространения информации». После регистрации, по «закону Яровой», им бы пришлось хранить и выдавать правоохранительным органам интересующие силовиков данные пользователей.