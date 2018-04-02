Основатель менеджера Zello Алексей Гаврилов рассказал на «Эхе Москвы», что Amazon попросил их больше «не делать, то, что они делали» на амазоновской платформе. А именно, Zello менял свой технологический домен, когда действовавший ранее начинал деградировать из-за блокировки Роскомнадзора. После общения с Amazon Zello ушёл на другую неназванную платформу, а Роскомнадзор в самом конце марта 2018 года прекратил и обнулил погоню за ip запрещённого мессенджера. 4,5 тысячи технологических доменов Zello, ссылавшихся на ip-адреса внутри Amazon Web Services, пропали из российского реестра запрещённых сайтов.
Ещё 22 марта Роскомнадзор, ради деградации Zello, был готов к достаточно жёсткому эксперименту по блокировке 15 млн IP-адресов в Amazon Web Services:
Весной 2017 года владельцы Zello отказались регистрировать приложение в России в качестве «организатора распространения информации». После регистрации, по «закону Яровой», им бы пришлось хранить и выдавать правоохранительным органам интересующие силовиков данные пользователей.
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Амазон — прав, очень неизящное решение у Zello. Оно не то что «решает вопрос». Оно его не решает и перекладывает решение на Амазон или на других покупателей услуг хостинга. Типа — айпишники кончаются назабаненные с определённой скоростью? Ну, и возитесь там как, хочите, а мы — Zello! Нельзя сказать, что Амазон «за» или «против» свободы. Со всей очевидностью можно заявить, что Амазон не готов, чтобы его клиенты бесплатно портили его инфраструктуру.
Это кстати логично. Токсичный клиент, который влияет на качество оказания услуг бесплатно. Чем-то похоже на клиентов с рассылками (не спам, просто огромными) на обычном хостинге. Обычно таким за отдельную плату выделяются отдельные мощности, IP-адреса и так далее. Или клиент с постоянными DDoS на него. В принципе, в половине случаев он не виноват. Но… Но такому клиенту всегда рано или поздно предлагается воспользоваться специальными сервисами и не мучать остальных клиентов. И борьба тут нипричем, действительно. Я очень сочувствую Zello, но с хостинга на общих основаниях я бы их уже давно попросил.
Гм — получается РКН нагнул Амазон
Получается что так.
>Гм — получается РКН нагнул Амазон
Получается амазон это про бизнес, а не про политику как гугл, ютуб, фейсбук и твиттер.