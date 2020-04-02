Олег Тиньков передал права владения своими долями «Тинькофф» в траст собственной семьи. Через несколько недель предприниматель покинет пост председателя совета директоров «Тинькофф банка».

Ранее в 2020-м у Тинькова возникли проблемы с американским Минфином, который считает, что бизнесмен подавал неверную налоговую декларацию, а так же, при выходе из гражданства Штатов, занизил своё состояние. Почти одновременно выяснилось, что ещё большую угрозу несёт острая форма лейкемии, обнаруженная у Олега Тинькова.

Я всегда рассматривал свою долю в капитале Тинькофф в качестве долгосрочного стратегического актива, который я и моя семья хотим сохранить за собой в будущем. В этой связи, в октябре 2019 года я начал процесс по переводу прав владения моими акциями Тинькофф от двух частных компаний, которые контролирую я лично, в семейный траст семьи Тиньковых. Это позволит сохранить акции в семье при любых возможных обстоятельствах, даже в случае моей смерти, — объяснил своё решение Олег Тиньков.

Переход прав владения вступил в силу 19 марта 2020 года. При этом я намерен покинуть пост председателя совета директоров «Тинькофф банка» в течение ближайших нескольких недель. Это позволит мне сосредоточиться на своем здоровье, что сейчас является моим основным приоритетом, — подчеркнул предприниматель.