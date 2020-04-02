Четверть всех медиа-баеров (24%) в Штатах, опрошенных IAB заявили «Ассоциации развития интерактивной рекламы», что они полностью отказались от покупки рекламных размещений в конце I и II квартале 2020 года. Ещё 46% сократили расходы. 73% сократят расходы в 2020−21 годах приблизительно на 20%. При этом 33% покупателей полностью отказались от digital-форматов. Традиционные СМИ недополучат 39% всех баеров, покупавших размещения до пандемии коронавируса.

Респонденты IAB назвали удар 2020 года более тяжёлым, чем кризис 2008−09 годов. IAB собрал оценки примерно 400 специалистов, принимающих решения о покупке рекламы.

Все слайды исследования в .PDF.

Те, кто продолжит закупки, намерены тратить больше на различные способы тонкого таргетинга, а также вкладываться в «социально значимый маркетинг» (Cause related marketing) либо активнее продавать «миссию» своих партнёров-рекламодателей, а не их конкретные продукты. То есть инвестировать в специфический контент, а не в презентации новинок ассортимента.