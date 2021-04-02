Венчурный фонд группы компаний «Ланит» вложил миллион долларов в российский стартап «Запросто!». Сервис по-прежнему позволяет взять смартфон в аренду, но теперь предлагает в качестве первого взноса сдать в trade-in предыдущий телефон, а ежемесячные платежи покрывать кэшбеком с покупок. Покупки предлагается осуществлять через предустановленное приложение в магазинах-партнёрах.
«Еще в 2019 году, когда проект только стартовал, именно ЛАНИТ помог нам договориться с корейским производителем смартфонов, одним из крупнейших в мире», — говорит Антон Зиновьев, сооснователь компании. «И тогда мы поставили цель совместно вырастить большой бизнес. В группе компаний ЛАНИТ есть такие направления, как оптовые поставки смартфонов в Россию, розничные продажи смартфонов через сети фирменных магазинов и IT-разработка. Эти направления удачно дополняют наш бизнес и делают нас быстрее».
«В планах компании интегрировать маркетплейс «Запросто!» с рядом банковских сервисов. «Сейчас мы подыскиваем банк-партнер. — При выборе банка мы опять же будем руководствоваться в первую очередь именно тем, насколько высокой будет его скорость при работе с нами».
В октябре 2020 года «Запросто!» сообщала о продаже первых 500 смартфонов -- в то время акцент делался на технологии Smart Collection и на том, что телефон в аренду смогут позволить себе даже люди, которым в кредите отказывают МФО и банки.
«Запросто!» предоставляет покупателю смартфон в аренду с правом выкупа. Клиент вносит небольшую предоплату, совершает регулярные платежи, а затем гаджет переходит в собственность покупателя так же, как это происходит при рассрочке. Еженедельные платежи будут составлять от 300 руб в неделю. Если покупатель забудет произвести платеж, Smart Collection в автоматическом режиме напомнит клиенту о необходимости вернуть долг при помощи простой надписи на экране смартфона, которую невозможно удалить. В случае длительных задержек платежей смартфон может быть автоматически заблокирован.
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