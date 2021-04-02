Венчурный фонд группы компаний «Ланит» вложил миллион долларов в российский стартап «Запросто!». Сервис по-прежнему позволяет взять смартфон в аренду, но теперь предлагает в качестве первого взноса сдать в trade-in предыдущий телефон, а ежемесячные платежи покрывать кэшбеком с покупок. Покупки предлагается осуществлять через предустановленное приложение в магазинах-партнёрах.

«Еще в 2019 году, когда проект только стартовал, именно ЛАНИТ помог нам договориться с корейским производителем смартфонов, одним из крупнейших в мире», — говорит Антон Зиновьев, сооснователь компании. «И тогда мы поставили цель совместно вырастить большой бизнес. В группе компаний ЛАНИТ есть такие направления, как оптовые поставки смартфонов в Россию, розничные продажи смартфонов через сети фирменных магазинов и IT-разработка. Эти направления удачно дополняют наш бизнес и делают нас быстрее». «В планах компании интегрировать маркетплейс «Запросто!» с рядом банковских сервисов. «Сейчас мы подыскиваем банк-партнер. — При выборе банка мы опять же будем руководствоваться в первую очередь именно тем, насколько высокой будет его скорость при работе с нами».

В октябре 2020 года «Запросто!» сообщала о продаже первых 500 смартфонов -- в то время акцент делался на технологии Smart Collection и на том, что телефон в аренду смогут позволить себе даже люди, которым в кредите отказывают МФО и банки.